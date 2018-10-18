仇女？替代役網紅約炮惡整女性 拍影片自清仍被罵慘

YouTuber「Bump男人幫」日前發布新影片，惡整答應約炮的女性，遭到大批網友砲轟。（圖擷取自影片）

2018-10-18 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣YouTuber「Bump男人幫」日前發布新影片，內容是惡整答應約炮的女性，遭到大批網友撻伐是「仇女」、「父權主義」，掀起性平爭議。而Bump男人幫於昨（17）晚上傳新影片，除了向社會大眾道歉，澄清想強調的是約炮的危險性，且上傳影片前有經過當事人同意，絕無歧視或仇女。

本報曾報導，2名男主持人透過交友軟體，約「不用聊太多就想打炮」、「隨便」的女生到旅館，等女孩洗好澡坐在床上時，突然用刮鬍泡砸她的臉，對她大喊：「好好的女生，保護好自己的身體啦」，事後還將偷拍過程以「顏射」、「射爆妳滿臉」作為影片封面照片，上傳到臉書及YouTube頻道。

許多網友看了影片之後感到相當反感，認為這是「仇女」、「蕩婦羞辱」，而且綜觀男人幫其他影片，也許多是約炮、色情相關或交友軟體的實測。主持人之一龍尚謙只表示，惡整後有立刻返回現場處理，且徵得當事女子同意才將影片上傳，對於行為未表示歉意。由於龍尚謙仍為消防替代役，有網友打至分隊檢舉，龍尚謙還為此發文稱是「浪費消防資源」，希望能直接打去役政署檢舉，該篇文章已經刪除。

在掀起風波之後，男人幫昨（17）晚上傳影片，澄清自己並無仇女，認為性需求不該批判，而是希望藉由影片來傳達「約炮有危險性」，對社會大眾觀感不佳感到抱歉。同時也澄清，有向被惡整的女生道歉並徵求同意，該影片在上傳前也給對方看過，而女生覺得「很有意義」。

不過，此道歉影片依然被網友砲轟，「就算具有危險性也不代表你們有權力如此行為，用約炮很危險來合理化自己錯誤行為，身為女性，無法接受」、「在一個密閉的空間，她如何去不接受你們的道歉和否定你們的意圖」、「自以為是站在道德的高點，一副『為你好』的嘴臉，看了就令人覺得噁心」。