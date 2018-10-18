娜美在呼喚我！航海迷夾不到公仔，蠻幹....

謝姓男子在夾娃娃店取走市價約6千多元的公仔和小海螺。（記者黃佳琳翻攝）

2018-10-18 09:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕喜愛航海王等卡通動漫的謝姓男子，日前花了100元在夾娃娃店裡想要把心愛的「娜美」（航海王人氣女角色）等公仔帶回家，卻怎麼試都夾不起來，他於是硬開機台櫥窗，把公仔先帶回家，打算再找機會付錢給老闆，沒想到錢還沒付，警察就找上門，訊後將他依竊盜罪送辦。

警方指出，日前陸續接獲路竹區中興路上3間選物販賣機店不同的臺主向警方報案，指稱選物販賣機台上方放置或機台內的公仔遭到竊取，警方依店家提供的監視器畫面循線調閱，掌握了嫌犯特徵及犯案騎乘機車的車牌號碼，依法傳喚涉案的謝男（34歲）到案說明，謝男到案後坦承不諱。

據了解，謝男平日就深愛航海王及七龍珠等等的動漫卡通，騎車行經路竹區中興路上，看到路上新開了多間選物販賣機店，心血來潮一間一間進去找尋是否有喜歡的公仔，想要以小搏大試試身手。

後來他看上了航海王限量公仔「貓腹蛇」和「娜美」等公仔，可惜自己技不如人，花了1百元都無法順利夾取，因為適逢深夜，才會直接硬開機台櫥窗取走公仔；謝男還在其他店家機台上方拿取的公仔存貨及小海螺喇叭，也是因為喜歡就先帶回家，打算事後才要來找老闆付錢，沒想到觸犯竊盜罪，心理後悔不已，希望受害店家能原諒並保證不會再犯。