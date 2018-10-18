疑天雨地板滑 男大生宿舍晾衣3樓墜落骨折

2018-10-18 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市東吳大學今天凌晨發生墜樓事件，一名盧姓男學生疑似在宿舍3樓頂樓晾衣服時不慎跌落，同學發現急忙通報，經過搶救，所幸盧男已無生命危險。

綜合媒體報導，盧男就讀歷史系，目前大一，今天凌晨12點，盧男到學校宿舍松勁樓頂樓晾衣服，疑似因為下雨導致地面積水、濕滑，盧男不慎滑倒，從3樓跌落至1樓，造成右手骨折、右腳擦傷。

經過警方調查，透過監視器畫面，可以看到盧男獨自從2樓的寢室走到3樓頂樓，現場沒有發現打鬥跡象，3樓到1樓盧男掉落的高度約10公尺，詳細情形仍待調查。