獨家》靖紀抓賭驚見2警涉足 1人跳樓受傷送海總

2018-10-18 09:24

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局靖紀小組昨天深夜在左營區明潭路一處民宅取締麻將賭場，驚傳有賭客逃避取締跳樓受傷，詎料，傷者竟是三民警二分局簡姓員警，漏夜送海總急救，現場十幾名賭客，靖紀小組另查獲1名鹽埕警分局林姓員警，2名員警涉足賭場案，再度讓警紀蒙羞！

不過，消息傳開，外界也肯定靖紀小組鐵腕取締員警自家人涉足賭場，鐵面無私，值得嘉許。

高雄市警局督察室靖紀小組接獲檢舉，得知左營區明潭路一處民宅疑有職業賭場開賭，經派員暗中探訪，研判線報屬實，昨（17）日晚間8時許，靖紀小組人員收網前往掃賭，當場查獲屋內有麻將賭局1桌，賭客十多人。

詎料，靖紀小組取締時卻傳出「砰」然巨響，原來是有人墜樓受傷，經警方查證傷者身分，赫見是三民二分局簡姓員警，初步了解，可能是逃避靖紀小組抓賭，擔心被處份而跳樓受傷，被送往海總急救。

靖紀清查現場賭客共12人、莊家1人，赫見另有一名鹽埕警分局林姓員警也在內，雖然林員否認涉賭，辯稱是去佈線、找朋友，督察單位還在釐清中。

現場共查獲賭資1萬9500元，抽頭金1800元，賭具麻將1桌，監視器主機1台。全案先依賭博罪責由左營警分局處理，至於2名員警涉足賭場風紀案，督察室將俟調查告一段落進行懲處。