製造假波浪騙過航錄器 3漁船詐3600萬補貼

2018-10-18 07:23

搖桅杆 虛增作業時數

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕扯！新竹地區兄弟檔陳相萬、陳相量與男子郭錦龍共3名漁船船長，被控將漁船停靠在中國福州市港邊後，以自製電動馬達或人力連續搖晃桅杆，藉此仿製海上波浪搖擺情境，使船上航程記錄器的航程時數大幅增加，返台後再向漁業署詐取漁船優惠用油，合計詐得3600萬餘元；新竹地院審理後，昨依共同詐欺罪將3名船長分別判刑1年6月、4年2月及4年10月，犯罪所得全數沒收，可上訴。

溢領補貼優惠用油

判決指出，陳姓兄弟分別是新竹順利泰668號漁船與順利泰818號漁船船長，2人看準政府對漁船有漁業用油補貼，且補助方式是以船上的航程記錄器來推算航程和作業時數，2008年從新竹漁港出航前往中國福建黃岐漁港後，竟把船停靠在福州市漁港內，利用自製的電動馬達來震動、旋轉航程記錄器天線，使航程記錄器的航程時數快速上升，返台後再以假里程向漁業署詐取優惠用油的配油量，2艘漁船共溢領1060萬公升，換算後相當於3177萬元不法利益。

兄弟檔就A走3177萬

此外，海德億號船長郭錦龍則是擅自將漁業署裝設的航程記錄器天線拆下，移置安裝在船桅頂端，等船航行到福州市後，再以人力連續搖晃桅杆，以此方式虛增作業時數，總共溢領優惠漁業用油122萬公升，換算後相當於430萬元不法利益。

判刑還要追繳3600萬

新竹地院法官認為，3名船長對政府補貼漁船用油的美意不知珍惜，反而趁機詐得不法利益，惡行非輕，昨依共同詐欺罪將陳相萬、陳相量各判刑4年10月、4年2月，犯罪所得1644萬元、1533萬元均沒收；郭錦龍則判刑1年6月，犯罪所得430萬元沒收。