汐止警上網斥制度不合理 同事這樣說...

2018-10-18 00:23

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止警分局某警員17日在趁著要調職前，在臉書上PO文指出，警察的排班制度和休息時間均不合理，多次反映無效，因將調離原單位，決定PO文訴諸民意還呼籲，「不要讓汐止分局殺死、逼走你們的警察。」但同分局的同事卻表示，警力不足是全國性的問題，為了民眾安危，只能盡量配合，倘若只為個人著想，就不該選擇這個職業。

警員在貼文中指出，每日勤務間隔的休息時間僅8到10小時，扣除吃飯、通勤的時間，根本沒辦法睡滿完整8小時，「連一般人的生理需求都辦不到，你們期待睡眠不足的警察替你們維持汐止治安嗎？」

他也稱曾在8月中針對基層進行調查，結果得出警察認為目前勤務狀況影響身心健康的比例高達58％。

他更控訴說，曾透過台灣警察工作權益推動協會發函，要求分局不要強迫他們加班12小時，而是讓員警選擇自由加班，但汐止分局不斷以緩議回覆，甚至（向協會）捏造一個（上下層已經）取得共識的謊言。

但汐止警分局則表示，依警察勤務條例規定，員警以每天服勤8小時為原則，必要時得將酌量延長，另外每天應有連續8小時睡眠時間，深夜勤務不超過4小時，除非有特殊任務才會變更；曾調查該所員警的加班意願，加上PO文的同仁共3人，都有依其需求排班，才做出現行的勤務安排，而排班也均符合相關規定，並非如該名同仁所說。

汐止分局的同仁也私下表示，警察人力不足是全國通盤性的問題，會想當警察，多少都有為民服務的精神，倘若要比照該員的說法辦理，在警力不足的情況下，人民要由誰來保護？這樣是否失去當警察的初衷？若真要計較休息時間，大可以選擇擔任一般公務人員；雖然目前制度上確實有缺失，但身為警察就要以人民安全為優先。

該名同仁也說，實際上有些同仁也想要領取超勤加班費，每個縣市從1萬2到1萬7不等，雖然超過的時間只能換獎勵，但分局確實有做過統計，就只有極少數同仁表示不願執勤，整體上來說，在警力不足的情況下，大部分的同仁還是願意配合執勤。