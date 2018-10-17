10/17 大福彩、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2018-10-17 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月17日）開獎的第107000083期大福彩、第107000153期雙贏彩及第107000249期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000083期大福彩中獎號碼為「10、16、21、23、27、31、40，特別號：38」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得25萬元；參獎共37注中獎，每注可得4000元；肆獎共757注中獎，每注可得400元；普獎共5991注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎1注中獎，可得10萬元。

第107000153期雙贏彩中獎號碼為「01、05、06、08、09、10、11、16、18、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共405注中獎，每注可得500元；肆獎共4600注中獎，每注可得100元。

第107000249期今彩539中獎號碼為「01、23、30、37、39」，頭獎摃龜；貳獎共106注中獎，每注可得2萬元；參獎共4650注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬5810注中獎，每注可得50元。

第107000249期39樂合彩中獎號碼為「01、23、30、37、39」，四合摃龜；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5544注中獎，每注可得1125元。

第107000249期3星彩中獎號碼為「952」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000249期4星彩中獎號碼為「6276」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」