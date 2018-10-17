連2天提領百萬很可疑 年輕詐騙車手被逮

2018-10-17 22:03

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名20歲的徐姓男子昨前往善化某銀行提款時，行員見其神情怪異，且徐男一連兩天都提領上百萬，行員深覺有異暗中報警，善化警方趕到場，突破徐男心防後，他才坦承自己是詐騙集團車手，警方與銀行也聯手成功攔阻131萬。徐男訊後今依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，20歲的徐男，家住新化，無前科，以自己的帳戶當詐騙集團人頭帳戶，前天先到高雄岡山提領100萬，順利得手後回到台南善化的ATM領取12萬，當下則領到酬庸金4000元；徐男昨再度前往銀行想提領上百萬的款項時，遭銀行行員起疑，車手身分也因此失風曝露。

警方表示，被害的林姓婦人接獲詐騙集團電話指稱，其子向徐男借錢投資，但還款期限到期，要求將錢轉匯至徐男的戶頭，林婦當下因聯繫不上在國外唸書的兒子，又聽聞對方似乎與兒子很熟，就不疑有他轉匯231萬；林婦起初還不認為被詐騙，經警方告知細節後才恍然大悟。

徐男偵訊時供稱，自己來自單親家庭又是獨子，高中畢業後雖曾在一家醬油工廠工作，因故遭解僱，導致家中陷入經濟困難，所以向當鋪借了1萬元，借的錢沒多久就花完了，又無法面對還債的壓力，才淪為詐騙集團車手。

善化警分局善化派出所員警王國村、羅文呈與銀行行員，成功攔阻被詐款項約131萬，徐男訊後依詐欺罪嫌移送法辦，警方也將積極向上溯源追緝詐騙集團。