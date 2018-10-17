分手PO限時動態「X男女不得好死」 男子判拘20天

2018-10-17 23:57

〔記者王捷／台南報導〕李姓女子在大學時與邱姓男子交往，兩人長跑5年，在出社會後分手，但分手後李女無縫接軌現任男友，讓邱男很氣憤，認為李女劈腿，在IG限時動態上PO文「讓妳後悔一輩子！」「狗男女不得好死」讓李女看了很驚恐，因此向警方報案，但是報案以後李女又後悔了，過了不久又向警方告知想撤告，不過恐嚇罪是非告訴乃論，經過偵查後，法官判處邱男拘役20天，緩刑2年，並接受2小時的法治教育。

24歲的邱男與李女兩人從18歲開始交往、同居，邱男向警方供稱，直到今年分手在一起已快6年，感情像是家人一般，但是到了今年初，兩人剛出社會，李女突然認為兩人個性不合，想與他分手，他得知李女與男同事有些曖昧，所以懷疑李女劈腿，李女想分手但因為都住在一起分不掉，最後他才賭氣協議分手。

沒想到分手後，李女疑似立刻與曖昧同事交往，讓邱男非常不諒解，他不甘心5年感情告吹，一直傳訊息給李女嘗試挽回，但李女已讀不回，讓邱男難過又生氣，最後將不滿情緒PO上IG的限時動態。

從去年2月開始，邱男在IG的限時動態上PO出「狗男女不得好死」「不會讓妳好過，要讓妳一輩子後悔」還傳簡訊，要帶美工刀到店裡找李女，讓李女很害怕，找家人陪她一起到警所報案。

邱男到警所作筆錄時，向警方說，他分手後真的很傷心，不想失去李女，李女對他苦苦挽回的言詞不為所動，他才會傳比較激進的訊息給李女，因為只有這樣，李女才會回應，他只想獲得李女的回應，沒有恐嚇李女的意思。

法官也認為，邱男坦承犯案，也有與李女和解，考慮邱男一時感情受創，失去理性犯案，所以判處他拘役20天，可以易科罰金。