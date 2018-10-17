嘉市文化公園遊戲場傳意外 男童玩大轉盤摔斷手

小四男童從旋轉狀態中的大轉盤摔下來，致左手骨折開刀住院。（記者丁偉杰翻攝）

2018-10-17 19:41

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市文化公園共融遊戲場上週五開幕啓用後，掀起熱潮，受到大小朋友喜愛，但因為在短時間下，部分遊具因過度使用需檢修，昨晚發生小四男童從旋轉狀態中的大轉盤摔傷意外，致左手骨折開刀住院，家屬認為市府未豎立「遊具使用說明及安全須知」告示牌，應負賠償責任，建設處公園管理科長陳嘉麗表示，嘉市公園都有投保公共意外責任險，會請產險公司協助後續事宜，本週內於各項遊具旁完成告示牌設置，告知民眾正確使用方式。

陳嘉麗強調，大轉盤不用轉動，人坐在上面利用離心力及重力即會轉動，事發時有家長看到男童從大轉盤跳下來，男童可能因使用方式不當而受傷；共融遊戲場12項遊具有共同的使用方式告示牌，因為是新遊具，已請廠商製作各項遊具告示牌，本週內於各項遊具旁完成設置，也呼籲家長能在旁陪同，小朋友玩得更安全開心。

今天下午，建設處長李國榮偕同議員王美惠等人到醫院探視慰問男童。男童阿公說，昨晚8時許，他帶孫子到共融遊戲場玩大轉盤，當時有3、4位小孩在大轉盤上，其中1人用力推動大轉盤快速旋轉，他發現孫子摔落時，左手已受傷骨折，剛好巡邏員警經過，請求協助叫救護車送醫，孫子是左撇子，受傷後一直擔心以後無法拿筆寫字。

男童阿公說，大轉盤遊具旁沒有設置使用告示牌，市府作法有欠周延，應負賠償責任，也應亡羊補牢，避免意外再發生。王美惠表示，共融遊具是新的遊樂設施，保障孩子遊戲安全，市府應更加費心，別讓打造特色化公園的美意打折扣。

陳嘉麗表示，共融遊戲場開放後，每週一固定整修園區，包含補沙、設施檢修、清整等，早上請公園清潔人員協助巡視，下午及晚上有管理員巡查，遇到週末人多時，也請廠商加派人手做好安全防範。