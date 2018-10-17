限收單身女租客還提供按摩服務？教師會館男館長遭控

2018-10-17 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕人稱「豪哥」的李男，以匿名臉書帳號、教師會館為名，標榜「單身美少女貼心居家照顧」，大肆宣傳、招收單身女租客，宣稱能提供按摩服務，甚至收容家暴受害者。民眾把李男言論截圖PO網，懷疑他藉教師會館之名收容少女，從事按摩工作。警方表示，李男僅發言不當，並無違法，除非有人指出其明確犯罪行為，才能繼續偵辦。

據《三立新聞》報導，一名王姓網友表示，人稱豪哥、自稱管理一處教師會館的李姓男子，以會館粉絲專頁、臉書匿名帳號和LINE宣傳，邀請單身女孩入住會館。

奇怪的是，會館粉專上寫：「請妳安心的找我，照顧妳、關心妳、呵護妳 （單身也行）」，匿名臉書的封面還貼著「單身美少女貼心居家照顧」、「按摩個人工作室」等語，並留言向單身女子們喊話表示，要找到可以按到點的高級「貼心哥哥」按摩師並不容易。

會館標示牌條列多種服務如「不定期到可愛少女房中，協助生活照料關懷」、「協助女孩換穿衣服及貼身內衣洗滌教學」、「三餐進食關懷（必要時陪同共餐）」等，大樓還另外掛有「家暴113安置」的牌子。

家防中心說，家暴安置單位顧慮受害者安全，不能公開其位置；今日前往稽查的社會局人員則表示，會館的家暴安置牌是私自掛上的。

據了解，全台由教育部管理的教師會館剩下台北和日月潭兩家，教師平日入住可享五折優惠，其餘由飯店經營或大學附設。

有網友評價該會館「高普考考試住宿超便宜」，給予五星高分；也有網友留言，「加line時，館長會擅自拿別人手機幫自己評價5星…」

李男管理的教師會館位在高中、大學學區，住戶包含高中生、大學生、上班族等。住戶說館內有男租客，並非限收單身女子。當地里長則表示，李男平時非常熱心公益，是地方守望相助隊成員。

警方說，王姓民眾提供的多張截圖，僅能顯示李男的發言有道德瑕疵，內容並不違反媒介色情或兒少法；除非有更多明顯跡象或證人指認，否則無法繼續偵辦。