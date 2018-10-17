避免妨害市民與其他團體權益 北市警核准喜樂島部分集會申請

2018-10-17 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕日前喜樂島聯盟向台北市政府警察局中正一分局申請路權，欲於10月20日同時在北平東路與重慶南路2處，舉辦「拒絕中國霸凌、公投反併吞」與「我愛台灣音樂嘉年華」等2項集會活動，前項活動已於10月15日核准，不過後者因為「2018夢想嘉年華」及「歲次戊戌年聖誕慶典遶境」2個活動早在8月間就已申准在案，為避免活動相互干擾及影響市民用路的權益，依法不予許可。

綜合媒體報導，「喜樂島聯盟」總召集人郭倍宏表示，原先計畫號召全民參加「1020全民公投反併吞大遊行」，是要在凱道舉行，但路權竟被台北市政府預定，最後市府僅同意北平東路約170公尺長，總面積才200坪左右，且只能容納1000人；活動預計有10萬人，但核准的路段只能容納1000人，且地點還在民進黨中央黨部樓下，質疑是否要方便監督，認為遭市府刁難。

針對質疑，台北市警察局表示，「喜樂島聯盟」以不同事由，同時向中正一分局申請於10月20日同時於北平東路和重慶南路舉辦集會活動，其中北平東路的「1020全民公投反併吞大遊行」已於10月15日核准在案；至於「我愛台灣音樂嘉年華」申請，經該分局考量台北車站周圍交通狀況頻繁，且當天同時又有「2018夢想嘉年華」及「歲次戊戌年聖誕慶典遶境」兩項大型活動，如再許可勢必會對交通產生重大衝擊，影響用路人的權益，故駁回。

市警局強調，警方向來尊重人民的言論自由，且積極保障集會遊行的權利，但核准與否仍須考量對其他民眾所造成的影響與公益之平衡，若核准過多集會遊行，恐怕範圍過大將影響其他民眾權益；基於比例原則，市警局支持中正一分局不予許可的決定。