慘輸賭客「抽菸轉手氣」 引警入室被逮

查緝畫面。（記者王宣晴翻攝）

2018-10-17 19:22

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市警方昨晚持搜索票查緝藏匿在三重光明街一處鐵皮屋內的天九牌賭場，順利逮到26名嫌犯，沒想到警方突然接獲線報，相距不到50公尺處的豪宅大樓中也有聚賭情事，趕緊召集警力，佯裝成賭客潛入，掌握賭博事證後將屋內40名嫌犯逮捕，查扣相關證物，將66名嫌犯帶回警局偵辦。

警方調查，35歲的王姓賭場負責人在雙北地區經營天九牌賭場，為了躲避警方查緝，每天晚上才在群組中決定聚賭場所，而王男也鎖定位於中正南路，有三重帝寶之稱的38層樓高的豪宅作為賭場地點，仔細篩選每名賭客，避免警方佯裝賭客查緝。

2個月前，警方掌握線報，但由於有立委住在該社區，警方不敢大意，搜證多日後申請搜索票前往查緝，但王男狡兔三窟，逃往萬華的租屋處，三重警方當場撲空。

昨晚新北市刑大會同三重警分局，持搜索票在三重光明路217巷內鐵皮屋破獲26人天九牌賭場，起獲賭資6萬8000元、抽頭金籌碼24萬，並將何姓負責人、張姓清注、鄭姓把風依賭博罪嫌移送法辦，剩下23名賭客則依法裁罰。

今晨3時許，三重警方接獲線報，表示王男再度號召賭客重返中正南路的豪宅賭場，趕緊召集警力到場，先由3名刑警佯裝賭客，正思索如何進屋查緝時，2名慘輸的賭客步出賭場，準備抽菸轉手氣，刑警趁機搭話，並尾隨賭客進到賭場內蒐證。

但警方發現該賭場人數眾多，加上王男共有40人在場，待支援警力到場後，利用優勢警力控制現場，數名賭客擔心被逮，還想從陽台逃亡，但該賭場位於38樓，賭客還是放棄逃逸念頭，束手被逮。

警方搜索現場當場查扣賭資6萬、抽頭金12萬、2副天九牌賭具、21骰子、折合現金131萬的200多張籌碼，警方更發現該豪宅一層共有4戶，皆屬60歲的沈姓男子所有，但僅以每月5萬元出租一戶給王男作為賭場，訊後除依賭博罪將王姓主持人、沈姓屋主及3名工作人員移送法辦外，另35名賭客則依法裁處。

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