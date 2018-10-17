籃網球國手停機車「車屁股外翹」 竟遭阿伯持長鐵棍毆打

26歲的籃網球女國手Alison。（記者鄭景議翻攝）

2018-10-17 18:57

〔記者鄭景議／台北報導〕26歲的台灣籃網球女國手Alison前天傍晚在台北市一處巷弄停機車時，因為車屁股太外面，竟遭66歲張姓阿伯踹車，還持鐵棍朝Alison揮打，造成她視為籃球生命的手掌虎口處撕裂傷，張姓阿伯被趕來的員警制止，依傷害罪移送法辦。

Alison是籃網球國手，身高175公分，2016年曾代表台灣隊赴新加坡出賽新項目「籃網球」，明年還會代表彰化縣籃球隊出賽全大運，主打中鋒。她指出，當時她正要去看牙醫，因停車位擁擠停不太進去，機車車屁股有點出來，張姓阿伯從家裡出來對她大罵，要她別在這邊停車，然後趁她不注意把機車踹出一個大洞，再從家中持長鐵棍向Alison揮去。

Alison說，當時她手無寸鐵，卻被鐵棍攻擊，幸好她反應夠快，及時用手阻擋，沒受大傷，如果受重傷，對於她的籃球生涯將是重大傷害。

警方到家中找到打人的張姓阿伯與其母親，張姓阿伯的母親聽到兒子闖下大禍，在員警面前憤怒賞了兒子兩巴掌，要他交出鐵棍後，怒斥：「你打人家？你這樣打人家？你拿這支打人會不會太誇張？」張姓阿伯嚇得全身發抖，直向母親及員警道歉。

據了解，張姓阿伯無業，平時會在附近的廟裡服務，由母親供養，鄰居說，張姓阿伯平日很聽媽媽話，對附近住戶也很和善，從來沒打過人，這次可能一時情緒激動；張姓阿伯被警方問訊時表示十分懊悔，也不斷說希望向女國手道歉，警方訊後依傷害罪送辦。