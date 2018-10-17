司法改革地方意見交流座談會 新竹地院舉行

司法改革地方意見交流座談會在新竹地院舉行。（記者蔡彰盛攝）

2018-10-17 20:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕司法院、行政院、法務部下午在新竹地方法院聯合舉辦「司改向前走：司法改革地方意見交流座談會」，由司法院秘書長呂太郎、行政院政務委員羅秉成、法務部政務次長陳明堂共同主持，向各團體代表說明司法改革國是會議後政府的改革作為。

羅秉成表示，與社會溝通對話，對於司法改革的走向無比重要。從去年 8 月 12 日至今，司法改革國是會議已逾一年。之前在臺北，針對各個特定的團體舉辦了三場司改議題交流 座談會；接下來走入地方，第一站及第二站來到台中、高雄，第三站 則來到新竹，說明司改國是會議的決議事項，並聽取地方各界人士對於司改議題的意見。

他在簡報時接著說明，這次的司法改革國是會議有兩個特色，一是由總統的政治高度來召開國是會議，才能協調許多跨院的改革工程；二是由非法律人與法律人一起來面對司法的問題，解決司法 的問題。他特別強調，司法改革不能只靠官方的力量，往後的推動落實，還需要仰賴社會各界司改作伙鬥陣打拼，司法改革才會成功。

呂太郎表示，這次司法改革所有議題的共同定位在於，要從人民的觀點出發。所以推動國民參與刑事審判制度（國民法官制度），希望透過司法與人民進行多元、深度的對話，讓司法與人民之間的距離逐漸縮小；推動訴訟外紛爭解決機制（ADR），並建立 ADR 機構查詢平台，以因應現代社會對於迅速及多元紛爭解決方式的需求；研擬解決勞動事件紛爭的特別法律程序，提出勞動事件法草案，減少勞工訴訟障礙，迅速並即時有效保障勞工在勞資爭議訴訟事件的權益。

陳明堂致詞時表示，傾聽人民的聲音，是這一次司法改革國是會議最重要的目標，司法改革不侷限於司法院及法務部之間，才能具體回應人民的需求，法務部推動司法改革迄今，已展現出的具體成果，將加快腳步，積極推動後續司改。