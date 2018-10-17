4國中女受「K菸」誘惑 與陌生成年男大開性愛趴

2018-10-17 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市警方日前接獲1間旅館通報，表示有7人浩浩蕩蕩入住，互動卻不像家人。警方到場後發現其中4名少女皆未成年，卻在房內起出2個用過的保險套，且經現場簡單的隔離問訊後發現，少女是因免費「K菸」吸引而來。聚會變調性愛趴，7人已被採尿送驗，並依《兒童及少年性剝削防制條例》偵辦。

據《蘋果》報導，事件起因於1名17歲，在餐飲業打工的王姓男子，透過手遊認識13歲國中女生小雯，兩人在Wechat上相談甚歡，王男便邀約小雯帶她的3個姊妹淘來場派對，並指出將有免費的K菸助興，也暗示要「做愛做的事」。

事發當天，4名少女依約前往，王男也帶著2名成年男子會合，卻沒拿出K菸，甚至辯稱沒這回事。小雯得知受騙後，雙方有點爭執，不過仍有2名女孩與成年男子發生性行為。

警方獲旅館通報後前往現場，7人與警僵持約10分鐘才開門，警察見他們衣著完整，卻在房內垃圾桶搜出2個用過的保險套，便立刻進行簡單的隔離訊問。小雯提到有K菸為誘因，雖然最後是場烏龍，警方仍不敢大意，將7人通通採尿送驗，並針對其中兩對有性行為男女，依《兒童及少年性剝削防制條例》移送法辦。

據了解，王男在父母離異後，由祖父一人帶大，家中經濟狀況不佳，需要王男出社會打工貼補生活費，因此認識不少成年朋友。這次的性愛趴也是因朋友說想「打砲」，才擔任起中介辦了這場派對。4名少女則都來自由父親扶養的單親家庭，因爸爸外出工作無暇照顧，其中也有女孩稱不是第一次參與類似場合，而與男子發生性行為的2名女子還是親姊妹。當男女家人接到警方通知時，均表示無力且無奈。

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