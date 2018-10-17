冒用護照擬偷渡歐洲 國際人蛇集團首腦在台被逮

持有伊拉克及瑞典雙重國籍的國際人蛇集團首腦馬哈迪（MAHDI），11日深夜在桃園機場被逮。（記者劉信德翻攝）

2018-10-17 16:41

〔記者劉信德／桃園機場報導〕移民署國境事務大隊於11日深夜，在桃園國際機場一舉查獲5名跨國人蛇集團，其中包括國際知名人蛇集團中持有伊拉克及瑞典雙重國籍之蛇頭馬哈迪（MAHDI），及土耳其籍交通LIUDMILA （人蛇集團掩護者，俗稱交通），此2人涉嫌掩護3名持用變造阿爾巴尼亞護照旅客，自馬來西亞吉隆坡來台，欲分別偷渡前往法國、德國、奧地利等歐盟國家。

內政部次長陳宗彥於17日赴桃園機場關心此件國際人蛇偷渡案件，並頒發獎金及慰勉辦案人員辛勞，同時指出國境安全無假期，未來將藉由提升科技設備使國境管理再升級。

11日晚間22時許，移民署國境事務大隊執行人蛇查緝勤務時，發現飛往巴黎航班有1名阿爾巴尼亞籍女子行跡可疑，且護照有變造痕跡，疑涉人蛇偷渡，經國境大隊特殊勤務隊移民官到場確認護照經過變造，立即啟動清查機制。

經過濾相關資料，研判尚有其他同行者，立即分派幹員趕赴同一時段歐美航線候機室盤檢，果然在飛往德國法蘭克福、奧地利維也納航班的登機門前，分別查獲另有1男1女均持用阿爾巴尼亞假護照。

經深入偵訊，3人坦承係敍利亞籍，但彼此並不認識，因親友多在歐洲，欲前往當地國家謀生找工作，分別花費4000歐元，透過同一人蛇集團安排偷渡，3人所持護照經過鑑驗，均係以基本資料頁抽換之相同手法變造。

特勤隊幹員懷疑另有人蛇集團在桃園機場掩護，緊急過濾航班及旅客資訊，發現11日晚間飛往馬來西亞吉隆坡班機的旅客名單中，有2人竟然與偷渡人蛇姓名相同，果然在飛往馬來西亞吉隆坡之登機門，再查獲1男1女分別為瑞典、土耳其籍之人蛇集團蛇頭及交通，這名蛇頭馬哈迪（MAHDI）持有伊拉克及瑞典雙重國籍，正是多國通報要注意防範的人蛇偷渡集團首腦。

人蛇集團看上阿爾巴尼亞護照可免簽入歐盟國家的方便性，變造3本阿爾巴尼亞護照，並大費周章安排3名人蛇從敘利亞多次轉機前往馬來西亞交付變造護照，隨後飛來台灣由人蛇及交通前往航空公司櫃檯代為辦理登機証，供3人持用飛往歐洲，目的就是為了取得一張有效的登機證，以提高歐盟國家入境的成功率，且最後一站安排同一時段自臺灣飛往不同國家之航班，用以分散在機場遭同時查獲之風險，沒想到最後還是功虧一簣，遭移民署特勤幹員識破逮捕。此案經移送桃園地方檢察署偵辦，檢察官偵訊後聲請羈押，5人均由法院裁定羈押。

內政部次長陳宗彥表示，因應全球化的趨勢，移民署對國境安全的部分下了很多工夫，其中包括透過舉辦2018年國境管理國際研討會，結合與會各國組成「國際大聯盟」，其中，建立安全機制、科技運用、交流信息及通報，已成功建構國際合作平臺，有效攔阻高風險對象跨國移動，同時也不斷對查驗技術精進，扮演好國境守門員的把關角色，已盡在國際社會上應盡的責任。