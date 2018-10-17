送壽司米、沙拉油買票 尖石鄉村長參選人起訴

以油米等生活物資買票，新竹地檢署起訴首宗賄選案件！（記者蔡彰盛翻攝）

2018-10-17 16:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署日前指揮新竹縣警察局橫山分局、刑事警察大隊及新竹縣調查站，查獲新竹縣尖石鄉一名何姓村長參選人涉嫌以日常生活用品賄選，今天下午依違反選罷法提起公訴，這也是新竹檢方年底選舉查賄以來的首件起訴案件。

新竹地檢署接獲情資指出，新竹縣尖石鄉何姓村長參選人以日常生活用品行賄選民，檢察官蘇恆毅隨即指揮新竹縣警察局橫山分局、刑事警察大隊及新竹縣調查組成專案小組詳細搜證、分析結果，認該情資確實，遂於9月10日一早指揮專案小組兵分八路搜索，查獲何姓候選人先透過親朋好友取得結緣米、壽司米、美食家大豆沙拉油2公升裝等民生物資各1批後，又於8月22日下午前往錦屏村向有投票權的5名村民，各贈送生活物資1袋，每袋含何姓村長競選名片1張、結緣米2小包、壽司米1包、美食家大豆沙拉油2公升1瓶，市價總值新台幣323元，以尋求支持何姓村長參選人當選村長。

今天新竹地檢署檢察官偵查終結，將何姓候選人依違反公職人員選舉罷免法提起公訴，由於何姓候選人於偵查中已自白，若其於審理中亦自白其犯行，並請法院依同法規定減輕其刑，同時宣告緩刑；至於5名收賄選民因坦承不諱，檢察官依法為職權不起訴處分，以啟自新。