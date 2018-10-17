釐清永和分屍案疑點 犯嫌吳宣交保後首次開庭

檢警偵辦新北永和分屍案，犯嫌之一的吳宣8月底以30萬元交保後，新北地檢署今首次傳喚吳宣出庭。（記者陳慰慈攝）

2018-10-17 16:05

〔記者陳慰慈、王定傳／新北報導〕檢警偵辦新北永和分屍案，因涉案3嫌供詞有出入，為釐清案情疑點，檢警原本預計9日對涉嫌人之一吳宣進行測謊，但因發現媒體跟拍，吳宣當日拒測謊，自8月底以30萬元交保後，新北地檢署今首次傳喚吳宣出庭，歷經3個半小時庭訊，訊後面對記者追問「有沒有什麼話想說？」吳宣不發一語火速搭上計程車離去。

吳宣委任律師陳克譽表示，「案件仍在偵查中，沒辦法透露」，希望能趕快釐清真相，被問到檢方今傳訊吳宣出庭，主要是想釐清案情哪部分疑點，陳說，「針對另兩位被告說法，再做一個確認的動作」，另對於吳宣是否覺得自己是遭人嫁禍？陳說，有幫忙釐清，但沒辦法透露內容。

43歲的加籍男子Ryan，在8月21日晚間遇害，22日下午屍體被發現，警方於24及25日分別逮捕美籍男子Bent、協助買刀的大學生吳宣，另一名美籍男子孫武生（綽號OZ）則逃至菲律賓，9月5日遭台菲警方合作逮捕，同月17日押解回台。

Bent供稱OZ早在8月18日就先買好台灣到菲國的來回機票，隨後於8月21日以毒品交易為由，誘出死者到過去碰面的永和堤外，他和OZ騎Ubike前往，停妥後看到Ryan牽狗出現，先上前和狗玩及閒聊，然後和Ryan走到預計殺害分屍的河堤邊，3人飲酒聊天，OZ趁酒酣耳熱之際突掏出線鋸勒斃Ryan，接著兩人將Ryan分屍8塊，裝袋拋至漲潮新店溪中，未料屍塊未被河水帶走，行凶後2人脫掉身上血衣，點火將血衣燒毀，將凶器丟進河裡；OZ則否認犯行。

吳宣到案後表示只負責買刀，檢警懷疑吳宣受OZ之託，在新店溪的北市端岸邊監控，並鳴放一枚煙火為訊號，但吳宣供稱看到Bent、OZ放完煙火後就離開河堤，對殺人案毫不知情。