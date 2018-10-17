砲兵偽造訃聞騙喪假 曾祖母被他復活又賜死2次

訃聞示意圖。（資料照）

2018-10-17 15:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在陸軍八軍團砲指部服役的李姓上兵，為了想要多休幾天假，竟把過世多年的曾祖母「復活」，假造訃聞向部隊長官請喪假，連在世的祖父母也被他賜死，李男在3個月內騙了20天喪假，被長官查覺有異上報，橋頭地院依偽造文書罪判6月徒刑。

判決指出，23歲的李男在服役期間，明知道自己的曾祖母早在3年前就已過世，竟在2016年4月間向連上長官謊稱曾祖母過世需請喪假，為了證明自己所言不假，李不但替曾祖母取了假名「李吳麗玉」，還找印刷廠假訃聞做為請假憑證。

李男成功請假後，竟食髓知味，6月19日又打電話向輔導長謊稱祖父車禍身亡，再以假訃聞請假5天；收假回營約一周後，又於7月3日再以祖母也過世為由，從4日至8日獲准5天喪假。

同月24日，李男又以曾祖母過世為由請假，不過曾祖母「李吳麗玉」已於4月死過一次，於是他把曾祖母改名為「李熱鬧」，再拿「李熱鬧」的訃聞去請假，又讓他成功闖關，總計4次假喪假讓他爽請20天假。

不過，李男連續家中死人的情況引起部隊長官注意，經向人事單位清查他的假單，發現李男3個月前已因曾祖母過世請過5天喪假，再向李男家人查證，確認李男的祖父母不但都還健在，他還跟祖父母同住，於是將他移送法辦。

橋頭地院審理時，李男辯稱，他在軍中服役時，隊上長官涉貪污罪害他被牽連，多次被憲兵隊以證人身份找去做筆錄，長官壓力不斷，請假也被刁難，讓他因此罹患嚴重憂鬱症，多次輾轉住院治療，才會不得已以偽造文書的方式請假。

橋頭地院簡易庭原依4個偽造文書合併判李男10月徒刑，可易科罰金30萬元，李男不服提出上訴，橋頭地院調查後認為，李男雖有憂鬱症診斷證明，加上務調動有業務交接壓力，但仍應循部隊正常管道反應或向心輔單位求助，應不至於因壓力大、需要放假抒發壓力而必須偽造訃聞請假。

不過考量到李男犯後坦承犯行，且已獲祖父母原諒等情況，橋頭地院改判他6月徒刑，可易科罰金18萬元，全案定讞。