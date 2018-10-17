年逾7千兒童因交通事故傷亡 企業偕靖娟合拍宣導片

2018-10-17 15:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕每年有近7600名未滿12歲兒童，因交通事故造成傷亡，連3年蟬聯兒童死傷原因首位。對此，遠通電收攜手靖娟兒童安全文教基金會，拍攝交通安全宣導影片，讓交通安全教育從小扎根。並於今（17）日在台北市金華國小舉辦首映，許多小朋友看完後，都紛紛說不能闖紅燈、隨意過馬路，甚至有小朋友說：「人們往往喜歡違反規則，因此才造成交通事故發生。」

靖娟基金會針對106年兒童事故傷害進行統計分析，發現與105年相比死傷人數增加22%；交通事故肇事原因中，人為疏失佔90%以上，事故重要原因之一，就是缺乏警覺性。

靖娟基金會董事長林志嘉表示。教導小朋友安全過馬路真的有難度，因為孩子過馬路通常就是在玩，覺得到處都很新奇，注意力很容易被吸引，就不會觀察左右來車，使得每天約有20個孩子因過馬路受傷。因此，靖娟基金會從103年起，就培訓種子講師到學校，教導小黃帽交通安全課程。

遠通電收總經理張永昌表示，遠通電收長期關注道路安全，這次與常關注兒童安全的靖娟基金會合作，要讓學生、家長了解交通意外幾乎每天在發生，道安教育真的不能等。

交通部道安會執秘謝銘鴻表示，很開心遠通可以響應政府推動交通安全，現在道安會正於全台7縣市推廣校園小黃帽，讓小朋友過馬路時更容易被駕駛看見；並透過影片播放，教導如何正確過馬路。

長期致力於實踐交通安全教育的金華國小，代表台北市參加106學年度，全國交通安全評鑑榮獲特優－金安獎，今年起全校各年級共42班參與小黃帽進校計畫。今日在金華國小首播的宣導影片「過馬路的孩子」，影片拍攝手法採社會實驗方式拍攝，劇情為孩童們穿越馬路，讓大人們感到相當緊張害怕、甚至還有人衝去擋車希望能避免事故發生，讓學童可以理解「真正的長大，是懂得保護自己」，而遵守交通規則，是保護自己的重要一步。

許多小朋友看完影片後，許多小朋友發表觀後感時，都表示不能闖紅燈、闖紅燈可能被車子撞！影片播放結束後，現場進行小朋友交通安全搶答競賽，詢問過馬路時如何讓駕駛員看見自己（揮手）、紅燈時要站在哪裡等綠燈（人行道上退後3步）、能不能在停止的車輛後面玩（不能因為駕駛可能看不見）等。