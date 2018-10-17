丟臉到國外？ 詐欺技術輸日卻倒賠225萬元

受騙失金5380萬日圓的日籍婦人櫻子，向承辦此案的檢察官陳信郎致謝。（資料照）

2018-10-17 15:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕詐欺技術輸出日本？男子朱志偉於2017年加入詐欺集團，還傳授詐欺技術給日本山口組等黑道，並招募台灣人到日本當車手，導致日籍婦人櫻子損失台幣1600餘萬元，有趣的是，警方查扣帳冊顯示，車手預借酬勞卻失聯或是被捕，以及吃住車資開銷龐大，此詐欺集團不但沒有賺錢，還倒賠225萬元，台中地院依組織犯罪防制條例與加重詐欺罪，判處朱男2年6月，強制工作3年，其餘共犯11月至1年8月不等徒刑。

詐團主嫌傳授山口組等黑道詐欺技術

判決書指出，2010年就曾因設立詐騙機房，判處4年6月入獄的男子朱志偉（41歲），2017年加入台灣人簡羽祥與日本黑道份子勇哥、一郎（以上皆在逃）組成的詐欺集團，該詐欺集團專門騙日本人，擁有多處機房，其中一處設於台中市，一郎與勇哥還透過日本黑道「山口組」、「住吉會」，招募8名日本小混混，到台灣學詐欺技術，於機房內撥打電話行騙日本人（俗稱話務手或機手）。

朱男傳授日本人詐欺技術，還招募林映城（29歲）、劉紘志（日本司法機關羈押中）到日本當車手，行騙手法與台灣、中國類似，假冒日本檢察官或金融署官員，謊稱民眾涉入刑案，必須把錢拿出來「監管」。

日籍婦人櫻子（化名）於去年8月受騙，損失達5830萬日圓（約台幣1607萬餘元），日本警方於千葉縣逮捕假冒日本金融署官員的林、劉兩人，並通報台灣當局，台中地檢署指揮刑事警察局，去年12月搜索台中市機房，逮捕5名台籍「機手」與朱志偉，再加上遣返的林男，共逮捕7人，不過，日本「機手」已潛逃。

有趣的是，警方於機房內查獲帳冊，記載「台幣共賠78萬1200元，換日圓約300萬」、「福田出事100萬」、「阿虎出事50萬」，「450/2人賠＝225萬」，朱男供稱，此機房賠錢78萬餘元，福田是日本車手向詐欺集團預支100萬日圓（約台幣27萬餘元）卻逃跑失聯，阿虎是劉紘志的代號，他預支50萬日圓（台幣13萬餘元）卻被捕，都屬於詐欺集團的損失，至於「450/2人賠＝225萬」，是指阿勇與一郎經營的詐欺集團，賠錢總額達225萬元，由2人平均吸收。

朱志偉坦承詐騙，也承認招募林映誠等人加入詐欺集團，但他辯稱並未操控犯罪組織，僅接待日本「機手」在台灣的交通食宿，其餘6人坦承犯行，希望能減刑或宣告緩刑，台中地院卻認為，詐欺集團猖狂，上述7人年輕力壯，卻不思正當途徑取財，且多人之前就有詐欺前科，依組織犯罪防制條例判處朱男判處徒刑2年6月，強制工作3年，林映誠等6人依加重詐欺罪，判處徒刑1年8月、1年2月與11月不等徒刑，可以上訴。

櫻子（圖右）獲得主嫌朱志偉賠償300萬元台幣，要求當場點鈔。（資料照）

主嫌朱志偉賠償被害日本婦人櫻子300萬元台幣，但法院仍判刑2年6月，另加強制工作3年。（資料照）

日籍婦人櫻子，寫信向台灣檢察官與警察致謝。（資料照）