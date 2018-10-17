這麼巧！油漆工毒犯栽在同一組特警 查獲500多公克毒品

這麼巧！油漆工毒犯栽在同一組特警，被保大查獲500多公克毒品送辦。（記者黃良傑翻攝）

2018-10-17 14:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市翁姓毒犯栽在同一組特勤警網手裡，大呼「怎這麼雖小（倒楣）」！保大查獲他車內有多達48包、478.28公克咖啡包、39.53公克K他命，懷疑涉及販毒，但翁嫌矢口否認。

保大今表示，特勤中隊小隊長施泳傑、警員張志聖、李駿逸等人，昨執行轄區治安熱區、熱點複式巡邏勤務時，在七賢路上發現1輛自小客高速行駛行經巡邏車，顯有危害他人用路安全情形，準備攔下盤查，經尾隨一段距離後，終於在新興區明星街內將該車攔下，翁姓駕駛下車受檢。

特警一眼便認出是8月在中都附近查獲毒品案，因持有K毒受行政裁罰，不料，警方又聞到車上充斥著刺鼻的塑膠味道，直覺翁嫌又再車上使用K他命嫌疑，果然發現駕駛座下有1小包毒品咖啡包，並附帶搜索車內，又在後車廂放置備胎處發現第三級毒品愷他命1包重39.53公克、二級毒品MDMA咖啡包48包（總重478.28公克），翁嫌對於非法持毒坦承不諱，全案帶隊偵辦。

油漆工翁男（20歲）稱當天到新興區訪友，被警查獲的毒品都是自己吸食用，但保大研判，若翁男僅提供自己使用應不至於攜帶大量毒品出門，實有違常理，將會同刑警大隊向上擴大溯源，今將翁嫌依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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