國6國姓1號隧道車禍頻傳 國道警指出關鍵原因

2018-10-17 14:38

〔記者佟振國／南投報導〕國道6號國姓1號隧道上週末發生8車連環追撞事故，幸未釀重大傷亡，但造成假日車流嚴重回堵，而該隧道內常生事故也引發熱議，國道警方則研判隧道內本較易因光線、車速或車流等因素而出事，尤其進出隧道時明暗轉換易有「眩光反應」，駕駛人眼睛需要時間適應光線變化，可能自然放慢車速，雖然僅有短暫幾秒，但若未保持安全車距，稍不留意就可能釀成多車追撞事故。

國道6號全長約37公里，沿途設置國姓1、2號及埔里隧道，其中國姓1號隧道全長2400餘公尺居冠，中部地區長度僅次於八卦山長隧道，上週末中午隧道內則是發生連環追撞事故，8輛自小客車撞成一團，還有車輛被鏟起變成疊羅漢，畫面怵目驚心，所幸人員輕傷。

最近即有民眾在網路討論，認為國6隧道內的事故比例較隧道外高，尤其是假日，常常都是連環車禍，一回堵就是2、3公里，隧道內到底車速該多少？有人建議應放慢車速提高行車安全性，甚至公部門應調降限速。

但許多網友則持反對意見，認為現行限速100公里就不要再調整，有人認為就是有「三寶」任意降速才危險，或是車速慢又行駛內側車道，建議這些駕駛應走省道中潭公路，也有人出面緩頰，認為國姓1號隧道東行線為爬坡，加上一開進隧道光線變暗，可能自然而然降低車速。

國道7隊則表示，隧道內確實較易因光線、車速或車流等因素造成事故，在進出隧道時明暗轉換，易有「眩光反應」，駕駛人的眼睛需要時間適應，可能2、3秒鐘，若碰上假日車流量大，駕駛人未保持安全車距，稍有不慎就可能釀成追撞事故。

警方強調，駕駛人進入隧道前須開啟頭燈，行駛隧道更禁止變換車道，且與前車保持適當的安全距離，正常情形下，小型車應保持50公尺以上、大型車為100公尺以上。