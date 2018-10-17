能高安東軍4人登山隊遲歸2天 家屬報案求助

4人登山隊走能高安東軍遲歸，1跌傷、1高山症，家屬今天報案，消防局預計明天申請直升機上山尋人。（資料照，記者花孟璟攝）

2018-10-17 14:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來自台北2對夫妻共4人結伴縱走能高安東軍，花蓮縣消防局表示，隊員最後1次聯繫是在15日早上7點在萬里池，1隊員跌倒、另1隊員高山症，當時行程已多拖2天，並告知今天17日可出奧萬大，由於到現在沒有聯繫上，處於失聯狀態，家屬今天中午12點18分報案。

花蓮縣消防局表示，4人隊伍有申請入山證，是2對夫妻一同縱走能高安東軍6日，原訂行程10日從南投屯原入山，預計15日出奧萬大，惟目前尚未聯繫到山區的4名登山客。據報案家屬表示，最後一次聯繫於15日上午7時，在萬里池以LINE聯繫時，其中腳程較慢的一對夫妻，先生出現高山症、太太跌傷，隊伍有糧食不足情況。

萬里池屬於花蓮縣萬榮鄉，一般是行程第4天的營地，已是6天能高安東軍行程的最後2天，從南投入山較近。花蓮縣消防局二大隊隊長王明忠說，今天下午2點派2隊員從花蓮開車出發，到南投縣消防局仁愛分隊會合，與南投縣2人從奧萬大上山。

另外，如天候許可，預計明天清晨申請空勤黑鷹直升機將2位救難人員載到萬里池，南北夾擊尋人。