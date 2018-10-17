無人載具創新條例 立院初審通過

2018-10-17 14:51

〔記者蘇芳禾／台北報導］為無人載具創造合理、安全的創新測試場域，立法院經濟委員會今天初審通過「無人載具科技創新實驗條例草案」，經濟部次長龔明鑫說，很多無人載具在實驗過程中，都涉及公領域，應該要有規範，讓法規可以暫時排除，「希望最快在明年年初啟動。」

無人載具在各種產業的應用蓬勃發展，不過也衝擊各國現行法規。立法院經濟委員會今天審查無人載具科技創新實驗條例草案，邀請龔明鑫列席。行政院提案指出，近年無人載具創新應用蓬勃發展，也對現行法規、監理機制帶來衝擊及挑戰，為推動國內無人載具科技發展，因此參考金融科技發展與創新實驗條例的「監理沙盒」精神，提出草案。

龔明鑫說，這個草案的精神就是要在特定時間、場域，暫時性排除，讓申請者可以做新的示範性試驗，產業才能進一步發展和推動，未來法規正式鬆綁，才會有根據，不然現在都只能在理論上探討。

提案指出，在實驗場域進行無人載具科技、服務、營運模式等創新實驗時，能在特定範圍及條件下，透過法律暫行排除相關監理規範，以彈性空間鼓勵各界投入無人載具科技的研究發展與創新應用。

草案明定，申請人應檢具申請書、創新實驗計畫，向經濟部提出申請，計畫中須包括實驗的範圍、期間、規模完成模擬分析，提出實驗預期效益、無人載具符合安全性文件、交通影響分析及因應措施、投保保險規劃等。

草案明定，創新實驗期間以一年為限，申請展延也以一次為限，最長不得超過一年。在創新實驗期間，經濟部應將實驗內容、期間、範圍、排除適用法律等相關資訊揭露在網站上；主管機關必要時得實地訪查，申請人不得規避、妨礙、拒絕。

申請人在實驗期間若逾越主管機關核准的範圍、不利公共運輸、危害參與實驗者人身安全、妨害國家安全、公共秩序或善良風俗時，主管機關得命其限期改善；若情節重大或無法改善者，得逕行廢止其創新實驗。

對於無人載具實驗，龔明鑫說，法令通過後，相關業者、人員就可以申請，會有跨部會和學者專家來審查，包括可能要排除的法規等事項，都要說明，「希望最快在明年年初啟動。」

被問到台灣的競爭力所在？龔明鑫回應，台灣因為市場小，在傳統的車業競爭力機會較小，但無人駕駛車必須搭載車聯網和sensor（感應器）等等，台灣有強項，發展機會很大，這樣的實驗條例在亞洲算是比較快的。

龔明鑫表示，現在已經有很多無人載具的推動方案，廠商也可以來申請增案；另外，業者也可以申請補助部分經費，大約在30%至40%左右。

龔明鑫指出，目前國內已經有些無人載具業者在接觸，像是小巴士、物流車、觀光船、無人機等都有，最先上路的無人車會是年底在台中的花博，但限制非常嚴格，會有專用道路

新創圈出身的民進黨立委余宛如表示，無人載具創新條例可以加速台灣在無人載具發展的進程，因為這些新興產業必須要在真實環境中，搜集更多影像、數據、資料，才可以作為為來上路的參考。

余宛如表示，以無人車來說，目前很多分級都只能在模擬環境下實驗，若法令通過，就可以透過法律暫行排除相關規範，讓產業更有彈性，這個法令非常重要。

余宛如強調，行政院和立法院過去一段時間經過多次激烈討論，今天才能再立法院經濟委員會快速達成共識，納入立委們的相關意見，希望可以儘快二、三讀，推進台灣在國際無人載具應用與發展的激烈競爭中，加速趕上。