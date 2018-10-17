「假交易、真詐財」3種新手法 騙了一堆「哀鳳」賣家

2018-10-17 14:08

〔記者許國楨／台中報導〕木工林義庠因染毒入不敷出，鎖定網路IPHONE手機賣家以「假轉帳」、「展示機換真手機」、「騙賣家個資購買遊戲點數」等3種新手法行騙，警方前天循線查獲以林嫌為首的詐騙集團還起出槍毒，初估至少15人受害提醒其他賣家注意。

警方調查指出，31歲林嫌有詐欺、毒品、侵占等刑案紀錄，與集團成員起碼以三種「假交易、真詐財」新手法騙了一堆「哀鳳」賣家，第一種手法是在旋轉拍賣、露天拍賣、臉書IPHONE二手機社群中尋找賣家，再以買家身分下標購買商品，並誆稱非約定帳戶，每日轉帳上限僅3萬元，需綁定約定帳號，要求被害人翻拍存摺帳戶、健保卡、身分證等資料。

林嫌再以被害人個資註冊台灣PAY行動支付APP軟體後，取得驗證碼綁定至個人手機註冊成功，再將賣家銀行帳戶內現金轉至虛擬帳戶購買遊戲點數，轉換成現金得利，同時間變更犯案模式進化到第二種手法找來陳姓工程師，以1萬元代價請他編寫「網路數位銀行APP程式」。

接著約出賣家面交，以現金不夠未帶提款卡為由，要求以手機網路銀行APP程式轉帳，林嫌再以此程式將轉帳完成的假頁面截圖，並開啟手機訊號遮斷器讓被害人手機無法立即上網查詢，藉此取信被害人已經匯款詐取手機得逞；至於第三種手法則是要求被害人車內面交，由坐在後座同夥檢查手機時，趁機調包成展示機順利騙取真手機。

刑事局中打偵二隊根據165反詐欺大數據資料分析發現，從5月份開始密集出現網路賣家手機遭詐騙案，經調閱買家帳號分析比對追查鎖定，前天兵分多路逮捕林嫌及五名共犯，查扣偽造「網路數位銀行APP程式」、Apple Iphone X模型機、手機訊號遮斷器、西瓜刀、改造手槍及各式毒品。

此外該詐團另從事大麻、安非他命、毒咖啡包等買賣，並購買改造槍支防身防止遭黑吃黑，初估已有15名網路賣家受害，不法所得近50萬元，訊後全案依詐欺、槍砲、毒品等罪嫌移送，林嫌聲押獲准。