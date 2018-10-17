八旬老婦走失 社區警消總動員

2018-10-17 13:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕媽媽回家了！新竹縣85歲張姓老婦上周三下午2時外出，卻遲遲未返家，家人遍尋不著向警方求助。由於張婦有糖尿病，家人擔心她獨自在外恐發生意外，趕緊將訊息貼到《新竹爆料公社》尋求網友的協助。新竹市消防局金山分隊與埔頂派出所、新竹市議員段孝芳獲悉，熱心地分工合作共同幫忙尋人，昨天下午2點在張家附近空屋廢墟中，找到張婦遺體，檢警相驗初步排除他殺，詳細死因仍待調查釐清。

張婦家人將母親失蹤的訊息貼在網路上，同時尋求新竹市消防局金山分隊與埔頂派出所、議員段孝芳的協助。網友們幫忙分享傳遞資訊；埔頂派出所連忙調閱監視器，並請巡邏警員多加留意，新竹市警局第二分局分局長林崇志也到場瞭解狀況；而金山分隊也出動搜救人員，在婦人失蹤的位置展開地毯式搜索，甚至出動空拍機搜查；而段孝芳也幫忙詢問附近鄰居，協助家屬聯繫相關單位。

警方指出，昨天張婦在離自家100公尺附近的空屋廢墟中發現，由於張婦穿著的衣物和打扮，與廢墟背景相似，若不仔細搜索很難發現。家屬指出，張婦出門說要去挖泥土，後來就遲遲未返家，且因她有糖尿病史，被發現時趴在地上已無生命跡象。

段孝芳指出，張婦家屬前天來找她幫忙，表示母親已經失蹤好多天，家人自己先行在自家附近找過，大家都急得不知所措。她知道後立即與家屬一起查訪附近鄰居，看是否有人看到張婦身影，在警方與消防員的搜救下，昨日下午順利找到張婦遺體。

段孝芳表示，張婦身上沒有配戴失智手鍊，也沒有證件、手機，無法在第一時間被救援，建議警察局與社會處可共同連結，例如利用可衛星定位的儀器，配戴在在年老長輩或失智病患身上做科技管理，以免再發生憾事。

張婦家屬事後也感謝大家幫忙，特地發文「感謝各位的幫忙，更感謝新竹市長林智堅、段孝芳與新竹市消防隊弟兄、翁秀瓊里長，還有提供監視器的鄰居，及其他各協助的單位，已尋獲母親遺體。」不少網友看見後心疼安慰「節哀！」