記錯車號被冤判獲平反 張月英請求國賠再審敗訴

2018-10-17 12:37

〔記者張文川／台北報導〕11年前，賣彩券的8旬朱姓老婦在台北市公館遭機車撞傷，騎士肇事逃逸，老婦報警時卻報錯車牌，將車號「DMX」報成「DNX」，警方錯抓擺攤婦人張月英，張女被判刑定讞，張女自學法律打官司，聲請再審成功，改判無罪確定，並獲賠刑事補償金54萬餘元；她另案聲請再審國家賠償227萬餘元，但高院今認定，本案優先適用刑事補償法，張女已獲補償，且無法證明她所受的損害高於刑事補償金，因此判她敗訴。可上訴。

2007年9月26日傍晚6時許，朱姓彩券老婦在北市汀州路三段巷口，被輕型機車撞倒在地，左肩與下背部挫傷，她報案時卻將「M」說成「N」，警方循線找上車主張月英，將案發時正在永和黃昏市場賣襪子的張月英移送法辦，北檢依過失傷害、肇事逃逸罪起訴張女。

法院一、二審皆判張月英有罪，傷害罪判拘役50天、肇逃罪判刑6月，共可易科罰金23萬3000元定讞。張月英不服，繳納易科罰金後，聲請再審獲准，成功翻案。

高院再審認定，被害人與目擊者所記的車號有誤，且張女的機車是紅色的，與目擊者稱的白車或黃車不符，張女也有案發時在永和的不在場證明，且警方勤務指揮中心的原始報案紀錄就是記載車號是「M」，警方未詳查也未調取監視器畫面，加上沒有其他證據顯示張女犯案，基於無罪推定，改判張女無罪。

張月英無罪定讞後，張女向法院聲請刑事補償金，包括易科罰金2倍的46萬6000元，與利息7萬5000元，台北地院去年10月判准補償她54萬1000元。

張月英另提國家賠償的民事訴訟，請求中正第二警分局與2名承辦員警國賠86萬餘元，但敗訴定讞；她又向高院聲請再審，並追加醫療費、律師費、勞動力減損、慰撫金等，共求償227萬餘元。

高院審理後認定，本案優先適用刑事補償法，張女既已獲刑事補償53萬元，就不得再依國家賠償法請求損害賠償；且依據張女所提的證據資料，無法證明她還受有刑事補償金所無法補償的其他損害，因此判張女敗訴。可上訴。

張月英去年開庭時說，此官司讓她壓力很大，每次收到法院傳票就會焦慮，開庭前要先吃鎮定劑，案發時她才40多歲，原本計畫赴日留學，卻因肇逃、傷害前科而申請不到良民證而夢碎，「我的人生都被他們毀了」。