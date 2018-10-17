宜蘭大溪漁港火燒漁船 2外勞救火受傷

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港，中午11點03分一艘80噸的新遠發拖網漁船，船艙突然起火燃燒，所幸當時沒有人在船上，但火勢猛烈，有2名外勞在救火的過程中受了傷。（記者林敬倫翻攝）

2018-10-17 11:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮大溪漁港，中午11點03分一艘80噸的新遠發拖網漁船，船艙突然起火燃燒，所幸當時沒有人在船上，但火勢猛烈，有2名外勞在救火的過程中受了傷，消防人員趕到現場後，除了滅火，也將2名受傷外勞包紮送醫。

據了解，該兩名外勞看到失火，立即前去救火，但火勢一下子就蔓延，造成2外勞灼傷，火勢之大，黑煙密布，消防人員到場後，立即搶救，已初步控制火勢。

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宜蘭縣頭城鎮大溪漁港，中午11點03分一艘80噸的新遠發拖網漁船，船艙突然起火燃燒，所幸當時沒有人在船上，但火勢猛烈，有2名外勞在救火的過程中受了傷。（民眾提供）

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