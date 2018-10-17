捲入范冰冰逃稅事件 台籍經紀人爆離婚…

范冰冰的經紀人穆曉光（左）爆離婚。（翻攝自網路）

2018-10-17 11:57

〔記者溫于德／台北報導〕中國知名女星范冰冰日前捲入逃稅事件，近期傳出因已補繳40億台幣稅款後脫身，至於其號稱金牌經紀人的牟恩廣，近期則訴請離婚獲准。據台北地院判決指，牟男雖和台籍妻子結婚，但男方自認婚後並未共同生活，返台期間也均投宿酒店，夫妻之情已蕩然無存，基於無法維持婚姻關係，為好聚好散，訴請離婚；案經審理已判准，可上訴。

據悉，牟男在中國以「穆曉光」為名活動，但本月初傳出，牟遭中國稅務機構指控，在調查范冰冰名下公司時，要求員工隱匿並銷毀相關會計憑證與帳簿、以阻撓調查，因此遭採取「強制措施」，調查仍在進行中。

至於本案，家事法庭判決指，牟男認為，2013年雖與妻子結婚，但婚後並未同居，即便從中國返台，牟也均投宿北市晶華酒店，從未返家同住，夫妻感情已不復，現已無維持婚姻關係主觀意願與客觀實益；牟為避免傷雙方和氣，決定以口不出惡言方式、訴請離婚。

但妻反駁，牟男事業重心雖在中國、每次約有二到三個月住在對岸，導致聚少離多，但絕非牟所說有未共同生活情形，仍請求駁回。

法官審理後透過判決書表示，牟男婚後確實因工作關係長期留滯中國，多年來被告生活交集甚少，夫妻感情已難以維繫，且未見雙方積極維繫婚姻與感情，認定婚姻確實出現破綻，但又難以認定應規則於哪一方，基於婚姻難以維持，判准離婚。

判決書最後說，牟男為化解紛爭，決定以「好散」方式離婚，因此請求避免以口出惡言方式記載任何攻擊防禦方法；而法院也為達到家事法庭圓融解決家事紛爭及司法為民理念，僅以簡易方式記載後作出判決。