謊稱是膠原蛋白！ 網路直播主稱業績壓力大染毒

擔任網路直播主的張男供稱因業績壓力大染毒紓壓。（記者許國楨翻攝）

2018-10-17 12:00

〔記者許國楨／台中報導〕張姓男子開車攜毒外出遇盤查，被警方在車內找到一堆不明白色粉末散落後座，他辯稱從事網路直播工作專賣膠原蛋白，這些粉末正是公司產品準備拿給客戶試用，但警方另找到一個K盤質問，張男當場啞口無言坦承，因業績壓力大才染毒拉K紓壓，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

台中市警局保安大隊第二中隊副中隊長林晏霆，前晚帶班巡經西屯區經貿路，發現一輛黑色自小客停放路邊且引擎未熄火，形跡可疑，經盤查發現39歲的張姓駕駛神色自若，且僅有肇逃刑案紀錄，沒有一般吸毒者的樣貌。

張男堅稱自己沒有吸毒，還大方同意讓警方檢視車內但隨即破功，警方在車內發現一堆不明白色粉末散落後座起疑，張男表示因從事網路直播主的工作專賣膠原蛋白，才會帶著公司產品準備讓客戶試用。

但警方直覺有異進一步檢視，果然又在車內找到一個K盤，讓張男當場啞口無言，百口莫辯，張男在警訊中供稱，因為直播競爭激烈，這陣子有許同業主打膠原蛋白銷售，因有業績壓力才會以毒品來紓壓，坦承有吸食K他命毒品的惡習，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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警方在車內找到還有K他命粉末的K盤。（記者許國楨翻攝）