心情不好酒後隨機縱火釀1死4傷 二審仍判10年

2018-10-17 11:49

〔記者張文川／台北報導〕桃園市24歲簡姓男子，去年10月10日國慶日晚間，因與父親發生口角、心情不好，酒後竟隨機至桃園區鎮江街一棟公寓內縱火燒機車，造成無辜住戶1死4傷慘劇，簡男縱火後向警方自首「我放火了」，桃園地院一審認定符合自首要件，今年1月依殺人罪將他判刑10年；高等法院今駁回上訴，維持原判。仍可上訴。

消防隊7分鐘撲滅火勢，清理火場時在一樓樓梯間發現焦屍，住2樓的50歲簡姓男住戶慘死，6層樓公寓的4名老少住戶吸入濃煙嗆傷，公寓內12輛機車、1輛腳踏車被焚毀。

判決指出，無辜命喪火窟的簡姓住戶，與簡男互不相識、毫無冤仇，簡男在法庭上辯稱「我只是要燒機車而已，沒有想要燒房子和殺人的意思，當下沒有意識，點火後才驚醒，去警察局自首」；辯護律師指出，簡男有憂鬱症病史，當時因與父親口角、情緒失控，事發時無法辨識自己的行為違法。

法院囑託精神鑑定結果顯示，簡男有吸毒且有憂鬱症等病史，但犯案當下意識清楚，且案發後還能清楚描述犯案動機、購買汽油的地點等，顯見他犯案時具有組織性、規劃性、具選擇的能力，法官因此認為卸責辯詞不足採信。

高院院認定，簡男僅因心情不佳、為求發洩而縱火，讓無辜住戶遭受波及喪命或嗆傷，惡性不輕，但考量自首，判刑10年。