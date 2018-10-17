台北地院選任國民法官 這些大頭都到了

台北地院舉行國民參與刑事審判模擬法庭，司法院長許宗力出席並在致詞時表達對於相關單位的肯定。（記者陳志曲攝）

2018-10-17 11:40

〔記者溫于德／台北報導〕為因應國民參審制上路，台北地院今天上午透過模擬法庭選任國民法官；司法院長許宗力在開選前強調，國民參審不但是司法院重要政策，也是他個人非常重視的司法改革議題，盼藉各界努力讓國民法官制更加完善；另包括立法院司法及法制委員會委員召委周春米與林為洲，及立委黃國昌、尤美女等人均到場觀摩。

許宗力稍早表示，國民參與刑事審判是目前司法院的重要政策之一，也是個人十分重視的司法改革議題，盼藉由引進國民參與審判，一方面可讓國民直接參與法院判決形成的過程，並增進司法專業社群與國民的相互瞭解，如同俗話所說，國民法官的參與可使判決結果「接地氣」，不偏離國民正當的法律感情。

而司法院今年4月25日已與行政院完成草案共同會銜，將「國民法官法」函送立法院；許宗力也說，目前除加緊修法腳步外，為因應短期內就可能立法施行，也推動國民參與刑事審判制度的具體計畫，其中之一項就是今天舉行的模擬法庭的演練。

許宗力最後說，有關「卷證不併送」、「證據開示」、「當事人自主調查證據」等與現行刑事訴訟程序截然不同，都是未來必然存在的新規定，為了讓法官（審）、檢察官（檢）、律師（辯）都能瞭解制度內涵，實際從事模擬法庭演練的活動，應是最為有效的作法。

輪到周春米致詞時提到，如同蔡英文總統在司改國是會議所說，讓人民參與審判，促司法透明；林為洲則盼在立院本會期通過國民參審制。

黃國昌則表示，因曾經在美國擔任法官助理，最喜歡的是看「陪審制」選任陪審員過程，可以清楚見到法官用一般人可以了解的語言、告知被選任人的權利義務；而目前台灣推動的雖是國民參審制，導致他「與司法院態度完全不一樣」，但相信意義相同，不會貶低所有司法討論。

至於選任本身，預計中午前選定6位國民法官，程序尚在進行中。