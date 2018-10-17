男子開賓士販毒太高調 就逮起出2570公克毒品

張姓男子（右一）涉嫌開賓士車販毒被檢舉。（記者周敏鴻翻攝）

2018-10-17 11:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市張姓男子白天在大賣場上班、晚間下班後卻涉嫌販售K他命與毒品咖啡包，因他出手闊綽、出入都開賓士車代步，引來友人懷疑向警方檢舉，桃園市政府警察局刑事警察大隊跟監多日，16日收網逮人，起出2570公克的K他命與毒品咖啡包。

警方說，張男（41歲）涉嫌利用正常工作來掩護販毒，每天晚間開著賓士車交易毒品，他販售的K他命或毒品咖啡包多流入夜店、舞廳或KTV等場所，毒害不少年輕人。

因張男出手闊綽，友人懷疑他販毒向警方檢舉，桃園市政府警察局刑事警察大隊派員跟監超過1個月，掌握他販毒事證後，16日傍晚會同八德、平鎮警分局持搜索票，前往張男位於平鎮區的住處逮人。

警方共在張男住處起出11包K他命、重1653公克，小惡魔毒品咖啡包100包、重917公克，以及22萬元現金、電子磅秤、分裝袋、點鈔機等，今天已依毒品危害防制條例，將他移送桃園地檢署偵辦，還要持續追查他上游的毒品來源與下游配合的小藥頭。

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張姓男子（中）被警方送辦。（記者周敏鴻翻攝）

張姓男子持有K他命與毒品咖啡包被警方查獲。（記者周敏鴻翻攝）