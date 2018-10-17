勒死女友載屍體趴趴跑24小時 莊育賢殺人罪起訴

莊男載著屍體到處跑，時間長達24小時。（資料照）

2018-10-17 11:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕今年7月間轟動一時的國道載屍案，台中地檢署偵查終結，依殺人罪對男子莊育賢提起公訴，莊男與同居女友李婉馨入住汽車旅館，李女不滿意早餐，還情緒失控打翻早餐，被激怒的莊男勒死李女後，載著屍體趴趴跑約24小時，還4次輕生，但因缺乏勇氣或農藥難喝等因素而未果，直到自撞國道六號高速公路護欄，警察驚見後車廂內有一具開始腐爛的屍體，這起驚悚命案才曝光。

起訴書指出，32歲高中畢業，從事殯葬業的莊育賢，與30歲李婉馨是同居女友，兩人於今年7月18日下午入住台中市南區一家汽車旅館，翌日（18日）上午7時許，李女對汽車旅館提供的早餐不滿意，情緒失控打翻早餐，進而與莊男起口角衝突，盛怒的莊男徒手掐住李女的脖子數分鐘，見李女尚未斷氣，進入浴室內拿潮濕的大浴巾，用大浴巾勒死李女，之後，見李女嘔吐與脫糞，將李女拖到浴室內清洗。

當天（18日）上午9時許，莊男將李女放在汽車的副駕駛座內，用外套蓋住頭部，離開汽車旅館，於中市霧峰區買農藥，在霧峰區921地震教學園區旁想自殺，卻因農藥太難喝而放棄，又載著李女的屍體到處閒逛，當天下午2時許，投宿中市大里區一家汽車旅館，當時天氣酷熱，他為了延緩屍體腐化速度，將李女拖到旅館的床上，把冷氣溫度設定最低、風速最高，至當天晚間7時許，再把屍體抱入汽車後方的行李箱，再度驅車到霧峰區921地震教學園區旁企圖自殺，但仍因缺乏勇氣而未果。

莊男又再度載著李女遺體驅車亂逛，從國道三號高速公路進入國道六號高速公路，往南投方向行駛，於愛蘭交流道旁，第三度輕生未果，之後，開車返回台中市，卻在20日上午10時許，於國道六號高速公路西向29公里處，自撞護欄而輪胎破損，他從5公尺高的高架橋往下跳，想就此自殺，但因下方是砂質泥土，第四次輕生未遂，國道警察發現後車廂內有屍體，在附近逮捕竄逃的莊男。

台中地檢署認為，莊男無前科，與李女同居時感情和睦，且對李女情緒失控時甚為忍讓，犯下此殺人案，又載著屍體四處遊蕩，「被害人死後尚不得安寧」，犯後懊悔且屢次自殺未果，被捕時坦承犯行，也對李女家人表達歉意，但沒有達到民事和解，依殺人罪提起公訴，聲明法院判處適當之刑。

警方驚見後車廂內有女人屍體。（資料照）

莊男跳高架橋輕生未果，警方於附近抓到他，他躺在草叢內。（資料照）