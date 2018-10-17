與男友吵架負氣離去卻慘遭性侵 北市花博之狼被訴

涉性侵落單女子，色狼翁耀煌被訴。（取自臉書）

2018-10-17 10:57

〔記者謝君臨／台北報導〕一名妙齡女子小如（化名），8月凌晨和男友在花博公園談心，2人卻因細故吵架，小如氣得掉頭就走，男友也沒追上去，色狼翁耀煌見小如走到民族公園坐在椅上，假意上前關心，隨後逼迫口交，正欲強押小如到暗處性侵時，男友追來找人，阻止翁並報警；翁被逮後竟辯稱「她穿太辣，是男人都會忍不住」，被檢警痛斥；台北地檢署今依強制性交未遂罪嫌起訴翁。

據了解，無業的翁男有一名交往逾7年的女友，2人多次赴日旅遊，沒想到他不但辜負女友，還大膽在台北市區的公園內趁夜性侵女子，犯後反指受害人的穿著不對。

檢警調查，20多歲的小如於8月24日凌晨3時，穿著背心、裙裝和男友相約花博公園散步談心，不久因故起口角，小如氣得掉頭就走，男友也未攔阻她離去。小如走到新生北路三段旁的民族公園，找到一處涼椅坐下休息，被37歲男子翁耀煌盯上。

翁見女子獨坐且四下無人，心生歹念，上前搭訕問說「你是不是腳痛？」隨即伸手襲胸，女子揮手抗拒，但翁變本加厲，自脫褲子強逼坐在椅上的小如口交。

翁見得逞，準備將小如再帶往公園暗處性侵，所幸小如男友回頭找人，驚見翁竟意圖性侵女友，當場喝斥並報警，警方趕來逮捕翁男送辦。