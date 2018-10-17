撞斷機車牌照 肇禍者自夾道歉函：要賠賞請打這電話…

有肇事者把路邊停放機車撞壞了，特地列印一張道歉函貼在車頭。（記者廖耀東攝）

2018-10-17 10:33

〔記者廖耀東／台中報導〕台中市西屯區一街道巷弄，一輛機車的車牌號碼無端被撞斷，橫豎在車旁，路人經過，莫不感到好奇「到底誰這麼沒良心？把別人停放白線內的新機車給撞壞了！」但是仔細一瞧，一張道歉函，已經列印貼好在車頭。

道歉函上載明著「致車主 不小心撞到您的機車，賠償事宜請撥打0980-****** 童小姐 107年10月16日」。

路人看到這張道歉函，覺得溫馨，指台灣最美風景是人心。