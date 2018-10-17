斗六暗夜槍響主嫌抓到了 竟是找錯仇家

開槍吳姓主嫌今天早上押抵斗六警分局以釐清案情。（記者詹士弘攝）

2018-10-17 10:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣斗六市前天深夜一戶民宅遭開槍示警，時值選舉敏感期間，警方組成專案小組漏夜偵辦，警方調出監視器畫面，以車牌追人，斗六警18小時內迅速破案，逮到吳姓主嫌等3名嫌犯，開槍原因竟是找錯仇家。

斗六市前天晚上有一民宅屋外傳出疑似鞭炮聲響，由於競選活動期間，屋主以為係候選人車隊燃放鞭炮當下不以為意，約30分鐘後始發現窗戶破洞驚覺遭槍擊案，遂報請警方偵辦。

警方漏夜釐清被害屋主交往狀況，先排除個人恩怨因素，另經擴大訪查及調閱週邊監視器，查知涉案車輛是部租賃車，以再車牌追人，動員警力分組連夜展開查緝，於昨天在虎尾查獲同案女性關係人到案，同時另組人員於國道1號與國道8號台南段查緝涉案車輛與同案男性關係人到案，另於19時許再於虎尾緝獲吳姓主嫌到案並起獲涉案改造仿金牛座手槍一把。

警方經初步調查，全案疑似是起毒品交易糾紛，吳男前往仇家處開槍示警，但卻找錯房子，全案係因誤擊所為。

警方表示，目前正值選舉競選活動期間，開槍事件發生，有民眾相互揣摩誤傳為選舉糾紛，專案小組積極偵辦迅速偵破得以釐清案情，全案詢後依違反槍砲彈藥等移送雲林地檢署偵辦。

開槍吳姓主嫌今天早上押抵斗六警分局以釐清案情。（記者詹士弘攝）

開槍吳姓主嫌今天早上押抵斗六警分局以釐清案情。（記者詹士弘攝）