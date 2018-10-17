詐騙車手上演變裝秀 屏警調閱百支監視器逮人

林男載口罩提大提袋準備換裝（記者葉永騫翻攝）

2018-10-17 09:22

〔記者葉永騫／屏東報導〕 住新北市的21歲林姓男子，擔任詐騙集團車手，今年3~4月間搭高鐵南下到屏東市假扮檢調專員持偽造公文，詐騙江姓工人、李姓農民等人，並前往被害人家中當著被害人面前拿走15萬元的養老金，相當惡劣，由於林男不斷的變裝掩護，屏東警方在調閱上百支監視器，終於確認林男身分，北上將林男逮捕送辦。

警方專案小組指出，林男都是搭乘高鐵至高雄站後再轉坐台鐵火車進入屏東市，每次下火車時多半是帶著口罩、穿著時尚休閒衣服，但是與被害人會面、取款時，又會著襯衫、西裝褲及手拿公事包等正式服裝來假裝檢調人員，搭計程車時還會向駕駛說要更換下車地點，進行變裝或者規避警方追捕。

警方專案人員經過半年多來不斷的追查過濾林男的下落，調閱了上百支的監視器不斷的釐清畫面，最後才鎖定林男涉案，專案小組於是北上新北市到林男的住處將林男逮捕到案，依詐欺罪嫌送辦，另外也持續追查贓款流向及查緝詐欺集團主嫌和成員到案。

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林姓詐騙車手不斷的變裝，假冒檢調人員時穿著正式服裝（記者葉永騫翻攝）