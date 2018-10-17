薇閣董座爆遇「假慈濟」赴中投資慘套牢3千萬...

薇閣董座許調謀經營摩鐵有成，去年7月打算進軍中國，跨足醫療界，不料卻成一場空。（資料照）

2018-10-17 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「摩鐵教父」的「薇閣精品旅館」董事長許調謀，去年籌資準備在廣西桂林入股籌建「桂林恩濟中醫醫院」，不料卻遇上「假慈濟」詐騙，慘遭套牢台幣3000萬元。

根據《周刊王》報導，許調謀經營摩鐵有成，去年7月打算進軍中國，跨足醫療界，一名自稱德國博士學位、拿著「慈濟醫療集團」名片的中國人士陳子睿拉攏他入股籌建「桂林恩濟中醫醫院」，不料竟成一場空。

報導指出，「桂林恩濟中醫醫院」已開業，但陳子睿不交出經營權，爆出經營權糾紛後，許調謀回台向慈濟查證後，才驚覺陳子睿根本和台灣慈濟沒關係，陳還囂張開出「支付上百萬人民幣回饋金才返還經營權」的條件，令許為之氣結，憤而向中國法院提告。

目前許調謀已取回51％股權，並將公司董事長及法人改回自己名下，不過該醫院的「醫療機構執業許可證」法人依然是陳子睿，許調謀慘遭套牢台幣3000萬，雖然妻子勸他看開，但他仍想尋求法律途徑討公道。

陳子睿表示，他擁有中國公安部門核發的良民證，經得起考驗，醫院名稱是恩濟而非慈濟，也從未向任何人提及慈濟授權一事。慈濟則說，慈濟醫院在中國沒有任何投資和授權。