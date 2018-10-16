搶黃燈被開單車主申訴 意外發現檢舉達人視角

謝姓車主接獲罰單後發現，罰單附上的照片，就是檢舉人在車上的拍攝視角。（謝姓車主提供）

2018-10-16 21:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮有謝姓車主，接獲警方交通罰單，指他「闖紅燈」，惟附上照片卻顯示當時是黃燈，因搶黃燈不罰款，因此向警方申訴。草屯警分局受理後表示，將會調出檢舉人檢附的影片再來認定。而該張檢舉照片也讓車主一眼就看出是被檢舉，因照片呈現的是檢舉達人的拍攝視角。

這位謝姓車主今天到草屯警分局提出申訴，主要是針對他收到的1張「闖紅燈」交通違規罰單，罰單附上被拍到的違規照片，照片的左上角有紅綠燈號誌，但亮的是黃燈而非紅燈。

謝姓車主向警方表示，交通部就曾經解釋過，黃燈顯示時，用路人尚未失去通行路權，所以不宜處罰，因此他是搶黃燈而非闖紅燈，就不應該開罰。

謝姓車主也說，此次附上的照片，不用警方告知，一眼就看得出是檢舉達人坐在汽車裡所拍下的照片。

草屯警分局受理謝姓駕駛人申訴後表示，照片拍的是駕駛人過停止線，但還未到紅綠燈號誌，而檢舉人其實還有附影片，因此會調閱影片還原現場狀況再進行判定。

依據道路交通管理處罰條例第53條規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰。