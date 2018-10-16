「母愛家鄉味」被學校丟掉 教官態度讓恆春媽媽怒提告

特別為孩子準備的食物冰宿舍冰箱，竟遭校方無端丟掉，恆春媽媽十分不捨。（記者蔡宗憲攝）

2018-10-16 21:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島沒有大專院校，當地學生都必須負笈到外地求學，許多父母總會準備一些家鄉味給孩子帶著，最近卻有個金門大學大一女學生在未收到通知下，老家的愛心就被校方丟棄，母親收到孩子哭訴後，打電話詢問學校，竟遭教官咆嘯，她憤怒向當地警方提告「竊盜」，希望為有類似遭遇的異鄉遊子討回公道。校方除了向這名擔心的母親致歉，也允諾會再討論宿舍規定。

「為什麼用質疑的口氣，你到底在質疑什麼東西！你回答我！」這名學校教官面對家長詢問學校宿舍冰箱狀況，在電話失控咆嘯，過程都被錄音下來，讓這名遠在台灣海峽對岸的恆春媽媽，對校方的信任全失，不但投書教育部，也向警方報案。

恆春媽媽阿珠說，女兒今年考上金門大學，因為課程需要忙到很晚，了解宿舍規定「不能冰生肉、生菜」規定後，9月25日她為孩子準備了包裝過後的熟食，沒想到10月1日突然更改規定，包裝後的熟食不再許可，但離譜的是，宿舍幹部在未通知學生取走食物前，竟全部丟棄，她致電詢問，還遭管理教官咆嘯，擔心孩子後續被教官刁難。

丟食物事件發生後，收到不少女兒同學跨海反映的阿珠說，學校更改冰箱使用規定，是有部分學生將食物放到過期發臭，但學校教育不就是要導正學生錯誤的行為？不能因為少數不遵守規定的學生，而改變規定影響大部份同學的權益，金大地處偏遠，卻對冰箱冰存食物種類規定限制太多，期盼校方未來清理冰箱需有明確固定的時間表；未貼名字物品也應有認領時間不得隨意丟棄，以表示對住宿生的尊重。

對此，金大校方向這名恆春媽媽回應，針對學務處教官與您溝通學生宿舍問題時不當語氣，學務處深表歉意，學務長已告誡教官，爾後應耐心溝通，並請所有生活輔導人員都應心平氣和說明相關措施及執行情形；有關宿舍冰箱功用及規範，依多年實務狀況演變形成，宿舍相關事項，可提交宿舍相關會議再討論。