警攻進毒窟 藥頭「拜託再讓我睡5分鐘」原因超害羞…

2018-10-17 00:11

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子疑透過網路社群販毒，16日一早率員攻堅毒窟，幹員湧入陳男房間時，陳男與女友裹著棉被正在睡覺，當陳男迷濛睜眼，警方表明身分，陳男瞬間相當驚恐，卻哀求警方能不能先在房間外等一下，讓他再睡5分鐘，警員立刻喝斥他趕快起床配合搜索，後來才得知陳男與女友裸睡，警方在現場查獲30多包毒咖啡與大麻等毒品，訊後全案將往毒品危害防制條例偵辦。

20歲陳男有毒品前科，與朋友一起從事線上博弈，同時透過通訊群組販毒，用暗號「衣服」、「檸檬C」等宣傳，警方接獲情資後展開調查，由南檢檢察官劉修言指揮警方，成立專案小組偵查，經過3個月跟監、埋伏，警方在16日一早準備攻堅。

當幹員湧入陳男房間時，發現陳男與女友裹著棉被在睡覺，警方喝令陳男起床，陳男才迷濛睜開眼睛，問警方「你誰？」陳男得知是警查，要求拜託警方在房間外再等一下，讓他再睡5分鐘。

這句話引起警方不滿，反問陳男是不是一定要睡這5分鐘，這時陳男才與警員耳語，是因為女友跟他都沒有穿衣服裸睡，他自己是沒關係，但是擔心女友不好意思，才要求5分鐘換衣服。警方得知後相當尷尬，要兩人在棉被底下穿上衣服，才展開搜所。

警方在房內查扣大麻0.74公克、K藥丸2顆1.23公克，還有一根超大的呼麻砲管，在另一名藥頭家裡則查獲K他命18包、毒咖啡31包、一粒眠9顆等證物，警方還在另外4處帶回4名藥腳，訊後全案將往毒品防制條例偵辦。

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