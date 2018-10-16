偷拍女同學上廁所 男大生挨告後「這樣做」讓人拳頭硬了…

男大生尾隨女同學進入女廁，持手機伸入間隙偷拍，遭判賠25萬元精神慰撫金與醫療費3350元。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2018-10-16 18:59

〔記者溫于德／台北報導〕同學竟是偷拍狼！

就讀北部某大學工業設計系的男學生被控偷拍女同學上廁所，他矢口否認，但校內監視器畫面讓他白口莫辯，豈知挨告後，偷拍狼不但改口否認，更令被害人無法忍受的是，他竟「拿出另支不相干的手機交給警方」。台北地院民事庭認定，男大生偷拍確實導致女同學精神痛苦且需就醫，日前判賠25萬元精神慰撫金與醫療費3350元，可上訴。

去年3月29日，女同學到校內工廠製作已設計好的作品，當天下午5點左右到工廠一樓上廁。

女同學原本只想確認廁所門是否確實鎖上，卻驚見門板下方伸出一支手機，正在窺視她的臀部、偷拍私密部位，她嚇得大叫，趕緊起身穿好褲子，但追出門外時，偷拍狼已逃逸無從。

學校教官調閱監視器畫面，發現一名同系的隔壁班男學生尾隨進入廁所，隨即通知接受調查；但這名男學生起初否認偷拍，後來才承認，卻又辯稱已刪除照片，但同意寫下悔過書。

怎料，偷拍狼挨告後不但否認涉案，甚至拿出與本案無關的另支不同廠牌的手機交給警方，且從未對女學生表達歉意。

女同學在告訴狀內指出，事後只要回憶起受害過程，仍會陷入恐懼，上研究所後也因此導致社交困難、需休學，求償50萬元精神撫慰金與3350元精神科醫療費。

但偷拍狼僅透過答辯狀承認有進入女廁偷窺，卻否認有「窺視、竊錄」行為，還聲稱因為教官施壓30多分鐘，以為只要在校內簽立就不會挨告，才會「誤」簽悔過書。至於辯護律師則在一次開庭時當面詢問也到庭的女學生，「如何確定有偷拍？」害女方備感委屈、幾度拭淚。

為求慎重，法官曾審閱偷拍狼接受學校性平會訪談紀錄，認定他會寫下悔過書確實出於自願、無關教官壓力，再者，也採信校方事後模擬，證實未改建前的女廁門板間隙、確實可供持手機伸入後窺視或偷拍，認定有偷拍事實；日前判賠25萬元精神撫慰金與全數醫療費用。

至於刑事部分，經高檢署發回續查，檢方已依妨害秘密罪起訴。

據悉，學校事發後已改建女廁設計，以防偷拍事件再起。