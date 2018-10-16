3歲女童遭保母丈夫猥褻 母：無法再信任保母或托育系統

一對夫妻把3歲女兒託給張姓保母照料，不料，張女的吳姓丈夫見女童年幼懵懂，竟伸狼爪猥褻下體。（情境照）

2018-10-16 22:09

〔記者王定傳／新北報導〕一對夫妻把3歲女兒託給張姓保母照料，不料，張女的吳姓丈夫見女童年幼懵懂，竟伸狼爪猥褻下體，其母不再信任保母或托育系統，為此辭去工作親自照顧，並提500萬求償，新北地院法官認為，吳男所為除影響女童身心健全發展，家長須長期陪伴、輔導，精神上也有痛苦，判吳男賠償3人100萬元。

判決書指，2016年8月，吳男見女童年幼懵懂，不知反抗，竟強行脫去她內褲，以下體、嘴及手碰觸她下體，案情曝光後，吳男原本矢口否認犯行，經刑庭法官曉諭後，改口認罪，並自稱患有肺癌，需化療，不宜入監執行，願意賠償，還說會當庭支付10萬元支票，但被家屬拒絕。

合議庭認為，女童父母是信任保母及其家中環境，才把其女託給張女照顧長達3年之久，吳男卻利用此關係犯案，影響女童身心健康，破壞托兒制度信賴，依加重強制猥褻罪，判刑4年2月確定。

被害者父母提出500萬求償，他們指出，案發後，女兒常哭訴為何無法與一起長大的玩伴（即吳男孫女）見面，還常描述案發過程，可見吳男所為對女兒身心造成極大傷害；不僅如此，女童母親也不再信任保母，辭去工作親自照顧，即使女兒已就讀幼稚園，她仍難以相信外人，現今夫妻倆重心全在導引及支持女兒。

吳男則說他已退休無收入、年紀又大、身患惡疾，經濟狀況不佳，請法院酌定賠償金額；法官認為，吳男所為嚴重影響女童身心及人格成長，其父母也須陪同女童一起面對痛苦，付出更多時間、心力，隨時協助、扶持、輔導，精神上也有痛苦，判賠慰撫金共100萬。