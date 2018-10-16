2歲兒獨留家中墜樓受傷 粗心母判拘

2018-10-16 17:26

〔記者王定傳／新北報導〕38歲的李姓女子去年9月間，承諾羅姓男友會回家照顧2人所生的2歲兒子，但她卻在外晃蕩沒回家，男童爬窗想找爸媽，不慎從3樓住處墜落受傷，案發後，新北市政府行使獨立告訴權，新北地院法官認為李女獨留男童在家，有疏失，依過失傷害罪判拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

檢警調查，去年9月24日晚間，羅男與李女因細故吵架，李女氣憤離家，羅男隔日清晨起床後，急著要上班，趕緊打電話要求李女回家照顧兒子，李女卻謊稱：「我在家附近，已經快到了」，羅男以為李女快要到家了，隨即出門上班。

2歲男童被獨留家中，爬窗想找爸媽，不慎從3樓住處墜落，頭部、額頭受傷，左、右側脛骨都骨折，所幸鄰居發現送醫急救；李女卻在外閒晃到下午3點才回家，案發後，新北市政府行使獨立告訴權，控告李、羅過失傷害，男童則被社會局安置。

李女向檢方供稱，因吵架不想回家，以為他有託朋友照顧兒子，才會10小時後才回家，檢方認為她承諾返家卻不歸，獨留小孩在家有疏失，依過失傷害罪嫌起訴，聲請簡易判決處刑；至於羅男因犯後態度良好，已接受新北市府的親子教育課程，加上無前科，檢方予以職權不起訴。

法官認為，李女明知孩子僅有2歲，並無自理能力，依兒童及少年福利與權益保障法規定，父母不得讓6歲以下兒童獨處，或由不適當者代為照顧，有疏失並因此造成男童受傷，判拘50日。