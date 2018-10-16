涉詐領市議會事務費？ 劉姓專委遭約談

2018-10-16 17:10

〔記者王俊忠／台南報導〕台南檢調人員於今天上午到市議會調閱資料及傳訊職員，據了解，檢調是追查議會1位劉姓專門委員涉嫌詐領事務費案情，迄下午，檢調對被告劉專委還在訊問中。

今上午，台南市調查處人員低調到市議會調閱事務費請領資料，同時持檢方開出的10張傳票傳訊1名被告劉姓專委及其他議會職員、廠商等9名證人，消息後來才傳來。

辦案人員說，此案目前是針對劉專委涉及詐領議會事務費的部分進行調查，有關詐領金額多寡及詳細案情？還需要進一步分析釐清，全案由台南地檢署檢察官指揮偵辦中。