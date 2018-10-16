驚悚！洗衣機掉國道 碎片噴飛砸油罐車

1台全新洗衣機掉落國道，碎片竟又噴飛砸油罐車，驚悚萬分。（記者湯世名翻攝）

2018-10-16 16:50

〔記者湯世名／彰化報導〕驚悚！1輛載運家電用品的小貨車今天下午行經國道3號北上彰化和美路段時，車上1台全新洗衣機突然掉落國道，翻滾中的洗衣機碎片，竟又彈飛並砸到後方1輛油罐車，造成車頭擋風玻璃碎裂，油罐車司機嚇得趕緊停到路肩，小貨車楊姓駕駛自知釀禍趕緊停車，警方據報趕抵現場將洗衣機清除後，對楊男開單告發，警方指出幸好未釀巨禍，否則後果不堪設想。

國道七隊調查，這起國道掉落洗衣機事件發生在今天下午1時許，1輛小貨車行經國道3號北上189公里彰化縣和美路段時，車上1台全新的洗衣機突然掉落國道，由於重力加速度，洗衣機在國道上翻滾好幾圈，造成機體零件破碎噴飛，卻正好砸到後方1輛油罐車，造成擋風玻璃碎裂，油罐車司機趕緊將車駛往路肩，後方用路人傻眼，連忙閃躲，險釀追撞事故。

油罐車司機驚魂未定的向警方報案，小貨車楊姓駕駛發現釀禍後也趕緊停車。國道七隊與工程單位人員據報趕抵現場，將橫躺國道的洗衣機趕緊拖往路肩解除危機，並對楊姓男子依道路交通管理處罰條例第30條裝載貨物未嚴密覆蓋且綑綁牢固，致貨物掉落撞擊油罐車開單告發。

警方指出，依據過去資料顯示，國道上掉落物無奇不有，以木頭、塑膠、砂石、破損輪胎皮等掉落最多，絕大多數都因未捆紮牢固所致，其他還包括豬、鴨、狗與貓等掉落動物。警方並強調，若造成傷亡車禍，肇事車主還要負起刑責，呼籲車輛駕駛人要上國道之前，務必要把貨物捆紮牢固，以策安全。