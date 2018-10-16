「火雲邪神」闖超商倉庫尿尿 被阻怒嗆店員：去吃屎

一名外型極像「火雲邪神」的老伯硬闖超商倉庫尿尿被阻，憤而頂撞店員。（圖擷取自爆料公社）

2018-10-16 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕一名老伯今（16）天到知名連鎖超商借廁所，但這個超商門市並沒有提供廁所外借服務，老伯執意進入倉庫重地解放，被店員力阻後竟對店員動粗，還不斷嗆店員「去吃屎」，失控的景象都被一旁民眾拍攝下來，有網友認為這名老伯長得很像「火雲邪神」。

民眾將影片上傳至臉書社團「爆料公社」，從中可看到一名身穿白色衛生衣的老伯不滿排尿被阻，衝向櫃檯一把抓住店員衣領，用台語怒嗆「把我趕出來，可惡，去吃屎」，眾人見狀立刻勸阻老伯動粗行為，老伯則說自己常光顧超商，對於無法借廁所很不諒解，老伯最後忿然離開超商。

有網友指出，這名老伯的衣著與造型，與香港名演員、演員周星馳在2004年的作品《功夫》中的「火雲邪神」相似度極高，原因在於老伯身穿白色衛生衣，且頭部明顯已禿，僅剩下外圍還有毛髮。

許多網友看完影片後，不能苟同老伯的行為，紛紛留言說，「不要以為是老人就可以這樣蠻橫無理」、「要店員被打才有事嗎」、「出門忘記吃藥了」、「尊重要給值得的人不是這種咖」、「火雲邪神怎麼又從不正常人類研究中心跑出來」、「看起來屎尿應該不太急」、「自己都不尊重別人了，還要人家來尊重他」。

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